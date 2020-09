La Juventus aspetta che Luis Suarez risolva il contratto con il Barcellona e prenda il passaporto. Difficile stabilire i tempi, ma nel frattempo i suoi agenti lo hanno proposto anche all'Atletico Madrid. Rischio beffa per la Juventus, se non fosse che i Colchoneros hanno declinato la proposta dopo aver ascoltato le richieste del giocatore. A riportarlo è Cadena Cope. La stampa spagnola comunque non ha dubbi: Luis Suarez sarà un nuovo giocatore della Juve.