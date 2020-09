Esame di italiano la settimana prossima per Luis Suarez. Secondo quanto riporta Sky Sport, sarà un giorno della prossima settimana quello in cui il Pistolero si sottoporrà all'esame per ottenere la cittadinanza italiana che però non arriverebbe subito. Da quel giorno, infatti potrebbero passarne altri prima di avere il passaporto e c'è il rischio di andare oltre il termine della fine del mercato. C'è da capire se ci saranno i tempi tecnici o magari se il calciatore potrà svincolarsi dal Barcellona per poi firmare con la Juve anche dopo il 5 ottobre. Pirlo, però, vorrebbe subito l'attaccante...