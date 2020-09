1









Edin Dzeko avanza, Luis Suarez è fermo. La Juve sta per trovare il suo centravanti, che si lega un po' alle opportunità, un po' alle scelte e un po' anche ai tempi tecnici per la chiusura della operazioni. Sì, perché la Juve ha fretta e non intende aspettare troppo per avere il suo attaccante. Ecco perché la pista Suarez sta sfumando, con l'uruguaiano che è stato vicino al club bianconero e che giovedì dovrebbe comunque sostenere l'esame per la cittadinanza italiana che però non arriverebbe subito, anzi. Proprio questo è il problema, scrive Il Corriere dello Sport, la Juve si sarebbe tirata ufficialmente indietro con una telefonata di Fabio Paratici nella giornata di lunedì.