Per chiudere il trasferimento di Edin Dzeko, la Juventus deve aspettare prima che la Roma trovi l'accordo con il Napoli per Arek Milik, che aveva già l'intesa coni bianconeri che poi hanno virato sul bosniaco. Se non dovesse chiudersi il cerchio, Paratici sta lavorando a una pista alternativa che porta all'uruguaiano del Barcellona Luis Suarez: l'attaccante ha un ingaggio di 15 milioni ed è in uscita dal club, l'unica condizione per la quale potrebbe arrivare alla Juventus è che si liberi gratis dal Barça, col quale sta trattando la risoluzione del contratto.