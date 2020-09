E' una corsa contro il tempo per portare Luis Suarez alla Juventus. L'attaccante uruguaiano infatti non ha passaporto comunitario in Italia ma solo in Spagna e, scrive La Gazzetta dello Sport, "​la Juve ha iniziato una corsa contro il tempo per superare le grane della burocrazia, con una accelerata vertiginosa nelle ultime ore. Il mercato chiude il 5 ottobre, un mese da domani, e l’aver perso giorni preziosi per chiudere l’affare rischia pure di portare conseguenze improvvise: eventuali ripensamenti di Leo Messi potranno trattenere in extremis in Catalogna pure l’esule uruguaiano?"