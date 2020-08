2









La prima scelta rimane Edin Dzeko, ma le difficoltà del caso stanno portando la Juventus a valutare altre alternative. Quella di lusso corrisponde a Luis Suarez, escluso dal nuovo progetto tecnico del Barcellona, una rivoluzione che ha portato ai ferri corti con il club anche Messi, prossimo al clamoroso addio. Come riporta Sky Sport, la dirigenza bianconera avrebbe già avviato i contatti con l’entourage dell’uruguaiano per capire la sua volontà, che sarebbe positiva. TUTTO DIPENDE DALLA BUONUSCITA - Tuttavia, nel caso in cui le parti approfondissero il discorso, il principale ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio, anche perchè si tratterebbe di un acquisto a parametro zero. Suarez guadagna tra gli 11 e i 12 milioni all’anno con il Barcellona, e adesso sta trattando con i blaugrana la buonuscita, chiede 25 milioni di euro e attende risposta. Tutto ruota attorno a questo, le sue pretese contrattuali dipenderanno da quanto il Barcellona sarà disposto a corrispondergli.