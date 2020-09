2









Un triennale a 10 milioni di euro a stagione. Sarebbe questa, secondo il Corriere dello Sport, l'offerta che la Juventus ha presentato a Luis Suarez e alla quale il giocatore avrebbe già dato l'ok, accettando di abbassarsi l'ingaggio rispetto ai 14 milioni che guadagna in Spagna. L'attaccante però deve prima liberarsi dal Barcellona con il quale sta trattando la buonuscita per poi liberarsi a zero e concentrarsi a definire l'accordo con la Juve.