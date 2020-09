Accordo con il giocatore? Fatto. Accordo con il club? Da farsi. La Juventus lavora con il Barcellona alla ricerca di un accordo che sblocchi definitivamente la situazione Luis Suarez e che possa favorire la chiusura del colpo. Si avanza a grandi passi, perché l'accordo con l'uruguaiano c'è sulla base di tre anni di contratto a 10 milioni di euro all'anno per l'ingaggio. Manca solo il completamento delle pratiche per diventare comunitario, il famoso esame di italiano previsto per la settimana che verrà, e l'accordo definitivo sull'indennizzo da versare al Barcellona, per chiudere la querelle. Anche questo si aggirerà sui 10 milioni circa.