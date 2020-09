Luis Suarez è uno degli attaccanti nel mirino della Juve per la prossima stagione. Edin Dzeko è l'altro nome caldo ma nelle ultime ore sta scalando posizione anche il Pistolero del Barcellona che però, come riporta Sky Sport, ha bisogno di condizioni precise per trasferirsi alla Juventus. La prima: deve liberarsi a zero dal Barcellona cosa che ad oggi non pare più così semplice, seconda prendere una buonuscita dai catalani e terzo: accettare una riduzione dell'ingaggio dicendo sì ad una proposta da 10 milioni all'anno da parte dei bianconeri.