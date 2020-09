Suarez, cosa succede? Gazzetta.it fa il punto sulla situazione, andando oltre i mille dubbi dei giornali spagnoli. Le informazioni del quotidiano, infatti, vanno in tutt'altra direzione: "L’accordo col Barcellona verrà trovato, e lo scoglio burocratico non sembra insuperabile. Suarez non avrebbe mai lasciato Barcellona ma visto che l’hanno accompagnato con decisione verso la porta del Camp Nou si sta impegnando per andarsene alle migliori condizioni: dove vuole lui e con il trattamento economico più vantaggioso", si legge sul portale. A Torino, dunque, sembrano tutti ottimisti sulla possibile chiusura dell'affare. E soprattutto sulla possibilità che Suarez e il Barça tornino a parlarsi. Anche di cifre.