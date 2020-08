Continua la caccia della Juve a un attaccante. Tra i nomi presenti sulla lista di Fabio Paratici c'è anche quello di Duvan Zapata, bomber dell'Atalanta che non ha nessuna intenzione di scendere sotto la richiesta di 60 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale i nerazzurri non aprono nemmeno all'idea di inserire qualche contropartita per abbassare la parte cash. Ai nerazzurri piace Perin in caso di cessione di Gollini, ma eventualmente vorrebbero slegarlo da Zapata.