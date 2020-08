1









Sistemare il mercato in uscita. Questa la priorità della Juventus, che comunque non smette di lavorare sulle entrate. Tra le varie voci di questa sezione c’è quella che corrisponde al nuovo attaccante da inserire in rosa. Tanti i profili valutati tra cui quello di Duvan Zapata, questa sera impegnato con la sua Atalanta nello storico quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Come riporta Sportmediaset, il club bianconero starebbe pensando di aspettare la fine del cammino europeo degli orobici per fare un nuovo tentativo. La società di Percassi chiede 60 milioni di euro, e a queste cifre l’affare rimane molto complicato.