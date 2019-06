L'asse tra Juventus e Roma, in vista del prossimo mercato estivo, resta caldissimo. I bianconeri hanno soprattutto Kostas Manolas e Nicolò Zaniolo sul proprio taccuino e, in particolare per il gioiello classe '99, servono contropartite tecniche importanti per abbassare la richiesta di 50 milioni di euro da parte dei giallorossi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe Juan Cuadrado nel mirino della Roma, al pari di Mattia Perin e Gonzalo Higuain. E, così, la Juventus spera in uno sconto sul cartellino di Zaniolo.