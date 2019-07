Nicolò Zaniolo è uno dei grandi obiettivi del mercato della Juventus. Il centrocampista della Roma è corteggiato dai bianconeri e dal Tottenham e non sembra così convinto di rimanere in giallorosso. Tuttavia, il nuovo Direttore Sportivo dei capitolini, Gianluca Petrachi, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa la situazione del ragazzo classe 1999: “Colgo l’occasione per dire che, nel momento in cui ho sgridato Zaniolo con tutto l’affetto di questo mondo per rientrare in dei binari, qualora ne fosse uscito, si è detto subito che Petrachi ha messo in vendita Zaniolo. Questo non è vero. Devo lavorare per cercare di far rendere al meglio Zaniolo. Io sono una persona anche molto di campo, ho un contatto diretto con i miei giocatori. Se su ogni parola e ogni espressione bisogna montarci su qualcosa… E' stato detto che ho fatto il nome di Zaniolo perché è in uscita. Non è così, non ho mai messo in vendita Zaniolo, né ho detto che è sul mercato. Il mercato è pieno di insidie, ma oggi Zaniolo non è sul mercato. Poi nella vita bisogna capire e valutare tutto.