La Juventus ha Nicolò Zaniolo tra i primi obiettivi nella propria lista di mercato. Il gioiello classe '99 della Roma non ha ancora finalizzato il proprio rinnovo con il club giallorosso e potrebbe addirittura lasciare la capitale già in estate, proprio per vestire fin da subito la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia, la Roma avrebbe già trovato l'eventuale sostituto di Zaniolo: si tratta di Nabil Fekir, talento classe '93 in possibile uscita dal Lione in questa estate di mercato.