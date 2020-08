Era sul famoso pizzino di Fabio Paratici, che non lo ha mai perso di vista. Nicolò Zaniolo rappresenta un obiettivo della Juventus, al momento solo un grandissimo gradimento perché con l’arrivo di Dan Friedkin alla Roma, il talento azzurro è stato blindato, punto cardine del nuovo corso giallorosso. Ed è quello che il club capitolino ha risposto al Tottenham: come riporta Sky Sport, emissari del club inglese si sono presentati a Trigoria per avviare una potenziale trattativa, bloccata sul nascere della dirigenza della Roma. Zaniolo non si vende, pretendenti avvisate.