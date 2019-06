Gli Zaniolo a casa Juve: i genitori di Nicolò, centrocampista della Roma che già da tempo figura nella lista degli obiettivi bianconeri, saranno all’Allianz Stadium per Italia-Bosnia. Domani sera la Nazionale di Mancini disputerà nell’impianto dei campioni d’Italia il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei e in tribuna, a tifare per Zaniolo, ci saranno anche mamma Francesca e papà Igor. Sarà l’occasione, come scrive Tuttosport, per osservare da vicino la casa della Vecchia Signora e magari per stringere la mano al ds Fabio Paratici.