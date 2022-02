6









Juve in Champions... Juve sul mercato. I bianconeri hanno già pensato come spendere i soldi della qualificazione alla prossima competizione europea: tutto, o quasi, su un centrocampista. Se la pista Paul Pogba, in uscita a parametro zero dal Manchester United è un'idea più che concreta, un obiettivo solido per il futuro è sicuramente Nicolò Zaniolo. 22 anni, italiano, già centro delle aspettative della Roma, ma soprattutto forte e di prospettiva, uno di quelli su cui costruire un futuro radioso, insieme con Chiesa e Vlahovic, tanto per citarne un paio. La pista viene segnalata sempre più calda, sottolinea Tuttosport, perché è in pole position nella lista estiva del ds juventino Federico Cherubini: una prima fila rafforzata dall’ottimismo emerso nei primi contatti indiretti.



Alla Continassa vogliono Zaniolo e a Trigoria, in assenza di un rinnovo di contratto (scadenza 2024), potrebbero trovarsi a dover sacrificare l’azzurro in nome del bilancio. E le parole di Tiago Punto fanno ancora rumore. La Roma non ha ancora fissato un prezzo, anche perché ufficialmente il giocatore non è in vendita, ma una quarantina di milioni potrebbero bastare. La Juve continua ad andare a caccia dei migliori talenti e Zaniolo convince per diverse ragioni. Ha sfiorato la Juventus già negli anni scorsi e questo potrebbe essere l'anno buono. La Juve, scrive Tuttosport, proverà ad anticipare il traffico estivo per evitare qualsiasi rischio e una volta conquistata la Champions aritmeticamente effettuerà un tentativo con la Roma. Ci sono due strade: il colpo diretto o un affare con contropartita, in questo caso una carta da giocarsi sarebbe McKennie, texano come i proprietari della Roma.