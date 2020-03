La Juventus continua la propria corsa per arrivare all'acquisto a parametro zero dell'esterno brasiliano del Chelsea Willian. Secondo il The Sun se il Chelsea non lo accontenterà nelle richieste di rinnovo di contratto entro fine mese l'esterno inizierà ad ascoltare altre proposte dei top club. Su tutti, quelli della Juventus che da tempo segue il brasiliano e che peraltro è stato anche un giocatore dell'attuale tecnico delle Juventus, Maurizio Sarri, La sua velocità e esplosività in attacco potrebbe fare la differenza e la Juventus monitora attenta la situazione.