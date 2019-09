La Juventus segue da vicino Willian, parametro zero tra i più interessanti sul mercato in caso di mancato rinnovo con il Chelsea entro la prossima estate. Il talento brasiliano non sembra interessato a prolungare il proprio contratto con i Blues e, oltre ai bianconeri, è pronta a scatenarsi una sfida di mercato. Su di lui, infatti, c'è anche il Barcellona, come riportato da El Mundo Deportivo in Spagna.