Georgino Wijnaldum è uno dei parametri zero di lusso per i quali ci sarà una rovente asta di mercato quest'estate. Anche alla Juventus piace il trentenne centrocampista olandese, protagonista del Liverpool di Klopp arrivato a fine ciclo. Se la Juve potrà effettivamente permettersi di battere la concorrenza e ingaggiare Wijnaldum, protagonista assoluto della clamorosa semifinale di Champions League vinta col Barcellona nel 2019, lo vedremo fra qualche mese. Intanto i Reds sono alla ricerca del sostituto, e secondo Calciomercato.com l'avrebbero individuato in Teun Koopmeiners dell'AZ Alkmaar.