Le indiscrezioni di giornata provenienti dall'Inghilterra parlano di un improvviso ritorno sulla scena del, impossibilitato a raggiungere Harry Kane del Tottenham. Passano i giorni e Dusanè sempre più chiacchierato, soprattutto nell'ambito di quello scambio con Romeluche lo spingerebbe al. I tifosi bianconeri, da parte loro, hanno pochi dubbi: se potessero scegliere si terrebbero stretto il serbo, che ha sette anni in meno del belga e dunque, se si trovasse nelle giuste condizioni, potrebbe ancora diventare "il nuovo Lewandowski".Ed è proprio la questione anagrafica, stando a quanto riferisce Tuttosport, uno dei rischi che lavede nell'operazione di mercato in questione, unita alla consapevolezza che appena un anno e mezzo fa sono stati investiti per lui 80 milioni di euro più 12 di commissioni, proprio nell'ottica di una lunga permanenza del giocatore a Torino. Vlahovic, dal canto suo, non ha mai chiesto di essere ceduto, pur non avendo nemmeno imposto al suo entourage di non ascoltare eventuali offerte.Offerte che la Juve, come noto, prenderebbe volentieri in considerazione, in una fase storica in cui è necessario alleggerire i conti e far fronte alla "perdita" di 80 milioni di euro per la mancata partecipazione alla prossima Champions League. Alla questione economica se ne aggiunge poi una di natura tecnica, con Massimilianoche nutre ancora alcuni dubbi in merito ai limiti caratteriali del numero 9 e alla sua capacità di lettura tattica delle situazioni, soprattutto in relazione ai movimenti che servono al suo tipo di gioco. Tutti temi sui quali alla Continassa si sta riflettendo, ormai da giorni. E che un eventuale assalto da Monaco di Baviera potrebbero spingere a guardare da una nuova prospettiva.