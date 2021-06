Dusan Vlahovic è un obiettivo della Juve, anche se la strada per raggiungerlo è davvero complessa. E' entrato in tanti discorsi, con società come Milan, Borussia Dortmund, Liverpool e Manchester United interessate. I bianconeri restano in attesa della decisione di Cristiano Ronaldo, che smuove il mercato e pensano al futuro. Se CR7 restasse, arrivare a Vlahovic sarebbe un’operazione impossibile economicamente, mentre se andasse via, la Juve potrebbe provare a spingere, convincendo Commisso e facendo leva sulla volontà ddel giocatore di andare in un top club. Il bomber serbo non è incedibile e non ha neppure un contratto così lungo (scadenza 2023), pur avendo impressionato nell'ultimo anno.



Servono 55/60 milioni di euro e la Juve, come ribadisce Tuttosport, sta puntando due strade alternative: un acquisto in stile Chiesa (prestito biennale più un corposo riscatto facile da riscuotere, comunque da mettere a bilancio in altro esercizio) oppure, come vi raccontavamo anche qui su ilBianconero.com, l’inserimento di una contropartita. Le idee portano a strade già percorse e a novità: Mattia Perin è l'ultima idea, visto che non vuole un ruolo da 12 alla Juve ma una nuova avventura da protagonista, che a Firenze potrebbe avere, anche perché Dragowski piace all'Inter. E ancora Daniele Rugani, altro giocatore chiave, che alla viola piace da un po'.