Dusan Vlahovic sta conquistando Firenze e le mire dei top club europei. Normale se a 21 anni hai segnato 15 gol in 29 presenze in Serie A, con un finale tutto da gustare. Come riporta Rai Sport, anche la Juventus ha messo gli occhi sul centravanti classe 2000 della Fiorentina, ma la concorrenza è agguerrita. Roma e Milan pensano al serbo e in vantaggio ci sarebbero i rossoneri, che avrebbero già incontrato l’entourage di Vlahovic.