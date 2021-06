La Juventus ha messo nel mirino Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina protagonista di una splendida stagione impreziosita da 21 gol in campionato. Per molti è il più forte centravanti del 2000 dopo Haaland, Rocco Commisso ne è consapevole e per questo mantiene alta la valutazione, circa 60 milioni di euro. La viola lavora al rinnovo di contratto in modo da blindarlo ancor di più come promessa a Gattuso e nel frattempo, emergono dettagli sulla questione. Come riporta il Corriere dello Sport, nessuno dell’entourage di Vlahovic avrebbe chiesto l’inserimento di una clausola rescissoria.