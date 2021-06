Dusan Vlahovic fa parte della lista degli obiettivi di Federico Cherubini, anche se i contorni economici non sono i più favorevoli. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, vorrebbe rinnovare il contratto del giocatore in scadenza nel 2023, anche se attualmente passi in avanti non sono stati fatti. In ogni caso, forte di una scadenza ancora lontana nel tempo, il numero uno viola valuta l’attaccante serbo circa 60 milioni di euro, prezzo che scoraggia le pretendenti. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport.