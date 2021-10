: un vero numero 9, giovane e già pronto, che possa completare l'attacco ed essere considerato un investimento per il futuro. Era lui la prima scelta di Max Allegri già la scorsa, lo era a maggior ragione per la prossima, ma la rottura forse insanabile con la Fiorentina può accelerare l'operazione. Con la Juve che deve farsi trovare pronta per far fruttare quella posizione di vantaggio col giocatore consolidata negli scorsi mesi, prima che l'asta internazionale possa poi tagliare fuori il club bianconero.Quindi un obiettivo concreto come Aurelienpotrebbe anche essere congelato, perché quei circa (o almeno) 40 milioni possono essere destinati al centravanti. Con tante alternative tornate di grande attualità negli scorsi giorni.SCOPRI TUTTO IN GALLERY