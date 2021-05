Nelle ultime settimane il nome di Dusan Vlahovic è stato accostato anche alla Juventus, sempre alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport però il costo del cartellino della punta della Fiorentina sta aumentando di settimana in settimana. Il serbo continua a segnare a raffica e il suo prezzo è lievitato da 40 ad almeno 60 milioni di euro. L'obiettivo è quello di alzare la richiesta per scoraggiare le società interessate e tenerlo a Firenze: un messaggio chiaro per la Juve e gli altri club sulle tracce di Dusan Vlahovic.