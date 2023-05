"Già con profili come Vicario o Parisi sarebbe differente. Loro ormai sono completi e pronti per una squadra importante. Avranno di sicuro il loro mercato", queste le parole del presidente dell'Empoli, Corsi, al Messaggero. Sia il portiere che il terzino sinistro sono stati accostati più volte alla Juve e queste dichiarazioni aiutano ad alimentare le voci sul loro addio. Il club bianconero, anche se non è l'unico, ci pensa.