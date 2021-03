Secondo quanto riporta la stampa spagnola Andrea Pirlo avrebbe chiesto Raphael Varane ai dirigenti della Juventus. I bianconeri sono pronti a fare un tentativo per il difensore del Real Madrid, ma non sono pronti a investire 50 milioni di euro che corrispondono alla richiesta delle Merengues per il giocatore. Il piano della Juve sarebbe quello di proporre uno scambio con Paulo Dybala, che piace da diverso tempo alla società spagnola.