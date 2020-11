E se il vero obiettivo della Juventus in casa Real Madrid fosse Raphael Varane? È quanto riporta Calciomercato.com, secondo cui il club bianconero starebbe pensando al difensore centrale campione del mondo nel 2018, oltre a Sergio Ramos, in scadenza a giugno 2021 su cui è piombato l’Inter Miami. A proposito di contratto, il francese terminerà la sua esperienza in blancos teoricamente nel 2022 e, senza rinnovo, potrebbe essere proprio l’estate del 2021 quella giusta per dare l’assalta a Varane. La Juventus cercherà di farsi trovare pronta.