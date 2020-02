Secondo quanto riportato dai media inglesi, la Juventus sarebbe sulle tracce di Virgjil Van Dijk, centrale del Liverpool Campione d'Europa. Il gigante olandese, ritenuto da molti il più forte al mondo nel suo ruolo, potrebbe essere il giusto erede di Chiellini, oltreché ritrovarsi accanto al giovane compagno di nazionale Matthijs de Ligt. Così, la Juventus avrebbe il colpo in canna, con Van Dijk pronto a salutare Liverpool in caso di seconda Champions consecutiva alzata al cielo. I bianconeri però, smentiscono, come riporta Calciomercato.com: una tattica o la verità di una trattativa che non esiste?