La Juventus non è al lavoro soltanto per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. I bianconeri guardano anche al futuro e, secondo quanto riportato da Diario Cordoba in Colombia, hanno messo nel mirino il talentuoso attaccante Leonardo Campana. L'attaccante classe 2000, che ha segnato 3 gol in 9 presenze al Barcelona SC Guayaquil nell'ultima stagione, è però seguito anche da Milan e Real Madrid, che sognano di portarlo in Europa dopo che Campana si è messo in mostra con qualità in Sudamerica.