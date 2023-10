Ancora una volta in prima linea, gli osservatori della Juve non perdono più una partita del Benfica. L'obiettivo è sempre lo stesso: capire se Joao Neves abbia tutto ciò che serve per giustificare un investimento di 30-40 milioni. Le relazioni sono sempre più positive, ma la concorrenza impone riflessioni immediate. Lo riporta calciomercato.com.