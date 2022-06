Nei giorni scorsi si è diffusa la voce di un presunto sondaggio della Juve per Tommaso Mancini, promettente attaccante classe 2004 del Vicenza. Del giocatore ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo del club Federico Balzaretti: "Gli è stato proposto un rinnovo a gennaio, a breve scioglierà i propri dubbi, siamo molto contenti del suo percorso e si sta riprendendo dall’infortunio", le sue dichiarazioni, riportate da Trivenetogoal. "È un valore per il club e insieme prenderemo una decisione, se non dovesse rinnovare lo venderemo perché altrimenti lo perderemo a zero, per adesso non abbiamo avuto contatti con la Juventus e nemmeno con altri club. Potrebbe essere centrale in un progetto biancorosso in Serie C".