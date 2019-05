Tra i possibili rinforzi per la difesa della Juventus c'è anche Samuel Umtiti, forte centrale del Barcellona. I blaugrana sembrano poter approvare il suo addio, soprattutto nel caso in cui venga sostituito da Matthijs de Ligt, leader e capitano dell'Ajax, nonché grande obiettivo di Fabio Paratici. Nel caso in cui l'attenzione del direttore dell'area sportiva bianconera dovesse dirigersi su Umititi, però, il Barcellona è stato chiaro: il francese costa 80 milioni di euro, come riportato da Don Balon in Spagna.