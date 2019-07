Tra i possibili partenti in casa Juventus c'è anche Joao Cancelo. Nonostante il suo acquisto risalga solamente ad un anno fa, l'esterno difensivo portoghese è già vicino alla cessione. Per rimpiazzarlo, la Vecchia Signora ha pensato a Kieran Trippier, terzino inglese del Tottenham. Gli Spurs chiedono almeno 30 milioni e la concorrenza si fa sempre più nutrita. Infatti, sul giocatore rivelazione dell'ultima stagione sono piombati anche Napoli, Bayern Monaco e Atletico Madrid. La Juve valuta se inserirsi in quest'asta selvaggia o se virare su altri obiettivi.