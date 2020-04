La Juventus monitora ormai da mesi gli sviluppi di Sandro Tonali e, a più riprese, è stata considerata leggermente favorita rispetto alle numerose pretendenti che sono piombate sul talento del Brescia. Eppure, come riporta Calciomercato.com, la prima mossa l'ha fatta il Milan, avviando i primi contatti con l'entourage di Tonali. Quindi, la Juventus dovrà muoversi per tempo, se non vuol perdere il lieve vantaggio accumulato sinora.