La Juve è forte su Sandro Tonali. Come vi abbiamo raccontato in più occasioni qui su Ilbianconero.com, il centrocampista del Brescia è uno degli obiettivi di mercato per la prossima stagione quando a Torino arriverà anche Dejan Kulusevski. Secondo Sportitalia al momento solo il club bianconero è interessato al calciatore, l'Inter si è tirata fuori mentre dall'estero non ci sono ancora approcci tanto concreti al presidente delle Rondinelle Massimo Cellino che chiede 50 milioni di euro per il calciatore. Anche negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti tra il patron del club lombardo e Paratici.