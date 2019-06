Eugenio Corini, reduce dalla promozione in Serie A con il suo Brescia, ha parlato a Sky Sport del futuro di Sandro Tonali. Sul centrocampista classe 2000 si stanno muovendo diverse big italiane e non solo, con la Juventus in prima fila. "Sarebbe importante per Tonali giocare in Serie A nella squadra con la quale ha guadagnato questa categoria", spiega l'allenatore: "Ha fatto capire che ha qualità straordinarie, non a caso è stato convocato da Mancini e tra poco andrà a fare l'Europeo Under 21. Ha margini di miglioramento, ma è già completo".