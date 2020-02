La Juve è forte su Sandro Tonali, stellina del Brescia che Cellino valuta oltre 50 milioni di euro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente delle Rondinelle ha rispedito al mittente proprio un'offerta da 50 milioni di euro messa sul piatto dalla Fiorentina di Rocco Commisso nel mese di gennaio. Una super proposta rispedita al mittente soprattutto per motivi tattici visto che il Brescia non può smobilitare in piena lotta salvezza. In estate la stessa cifra potrebbe bastare.