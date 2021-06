L'obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo della prossima stagione è Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo era la prima richiesta di Pirlo e lo è di Massimiliano Allegri, che lo ha fatto sapere anche alla dirigenza dopo il summit di qualche settimana fa alla Continassa. La richiesta del Sassuolo è di 40 milioni e potrebbe anche aumentare se il giocatore dovesse diventare protagonista all'Europeo. Per questo, i bianconeri stanno cercando una pista alternativa che porta a Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Vecchio pallino della Juve già ai tempi del Lione, i tifosi però hanno già storto il naso sul possibile arrivo a Torino: sui social sono tutti d'accordo sulle sue condizioni fisiche precarie e secondo qualcuno il rischio è che diventi 'il nuovo Ramsey'.



