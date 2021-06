La Juventus sta cercando sul mercato un giocatore che a centrocampo possa offrire quel giusto mix di qualità tecniche e di visione di gioco, per far svoltare il gioco della squadra. Uno dei nomi a sorpresa, emerso negli ultimi giorni, è quello del belga Youri Tielemans, che a 24 anni potrebbe spiccare il definitivo salto di qualità. Tuttavia, secondo il Leicester Mercury, il club inglese sta provando a convincere Tielemans a rinnovare il contratto per spegnere tutte le voci di mercato. Sarà una lunga estate di mercato, come sempre.