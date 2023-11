. Il figlio minore di Lilian, infatti, ha parlato in conferenza stampa commentando anche le voci estive sul possibile addio al Nizza di quest'estate e sul futuro. Liverpool, Premier League, Juventus e tanti altri club hanno messo gli occhi su di lui, che ha risposto: “Penso di aver iniziato bene la stagione. La squadra ha ovviamente avuto un ottimo inizio di anno. Ho sviluppato il mio gioco. Per quanto riguarda quello che è successo nella finestra di mercato estiva, ho deciso di restare".E ancora: “Volevo continuare a migliorare al Nizza e migliorare come giocatore in questo club.”.