Andrea Pirlo sta facendo precise richieste alla dirigenza della Juventus per migliorare l’organico per la stagione appena iniziata. Il Maestro ha fatto il nome di Locatelli del Sassuolo, allo stesso tempo il club valuta altre opportunità. Come riporta Tuttosport, piace Thomas Partey dell’Atletico Madrid, per il quale la Juve è disposta ad offrire Federico Bernardeschi. Non sarà facile trattare il centrocampista ghanese dell’Atletico Madrid, alla luce della forte concorrenza dell’Arsenal pronto ad investire ben 50 milioni di euro.