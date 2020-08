2









Come racconta il tabloid inglese Mirror, la Juve fa sul serio per Thomas Partey. Il centrocampista dell'Atletico Madrid sembrava vicino all'Arsenal appena qualche settimana fa, poi tutto è tornato a essere rimesso in discussione. Il giocatore è in attesa di conoscere il suo futuro, e un'esperienza in Italia non gli dispiacerebbe affatto. In Inghilterra continuano a parlare dei Gunners, però anche i bianconeri proveranno a strappare il giocatore, ormai una vera opportunità in questo mercato che si farà quasi esclusivamente di scambi. Di sicuro sarà autofinanziato. Saranno settimane calde per tutti, specialmente per Fabio Paratici. Che ha solo pochi giorni per mettere a posto la rosa da consegnare ad Andrea Pirlo.