Giorni decisivi per il futuro di Thiago Alcantara. Con un contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco, il centrocampista sarebbe attratto dall’idea di intraprendere una nuova esperienza. E anche Rummenigge l'ha confermato: vuole andare via. In questo senso il Liverpool è in pole: stando a quanto riporta il Daily Express, i Reds avrebbero raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Thiago Alcantara, accostato in sede di mercato anche alla Juventus e richiesto a gran voce da Jurgen Klopp. Ciò che manca è l’intesa tra i due club, con i bavaresi che chiedono 40 milioni per il suo cartellino. Della Juve, nessuna traccia.