Alex Telles è uno degli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima stagione. Il nome dell'ex terzino dell'Inter ha iniziato a circolare negli ultimi giorni ma stando a quanto riportano i media francesi anche il PSG sarebbe interessato al laterale brasiliano con passaporto italiano, che il Porto valuta 40 milioni di euro. Secondo Le Parisien, la crisi coronavirus ha comunque attenuato l'interesse del PSG per l'ex terzino dell'Inter. La Juve resta alla finestra, in cerca di un vice Alex Sandro.