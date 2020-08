Dalla Spagna insistono: la Juve pensa a Luis Suarez. Sarebbe un colpo clamoroso per i bianconeri, che potrebbero approfittare della rivoluzione in atto in casa Barcellona per portare in Italia uno degli attaccanti più forti al mondo. Tanti Clasici da avversari con Cristiano Ronaldo, ora secondo la stampa spagnola potrebbero diventare compagni di squadra: la proposta sarebbe un contratto di due anni a circa tre milioni di euro a stagione.