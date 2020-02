Rumours dalla Spagna hanno accostato Sergio Ramos alla Juve e Zizou Zidane, tecnico delle Merengues ha parlato in conferenza stampa del difensore spagnolo e capitano del Real: "Voglio sempre Sergio con me. Lo vedo bene. I gol subiti? Non sono preoccupato ma significa che nelle ultime partite non abbiamo fatto così bene. Non dobbiamo rischiare anche perché quando abbiamo la palla possiamo fare molto male all'avversario. Sterling? Non posso parlare di un giocatore che non è mio. È un ottimo attaccante, non ho dubbi".